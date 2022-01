Oggi quasi 20mila positivi in Campania e lunedì scatta la zona gialla

Da lunedì la Campania sarà zona gialla e Valle D’Aosta in arancione. La notizia è stata commentata dal presidente della regione, Vincenzo De Luca: “Bisogna superare il picco di fine gennaio: resistere 15 giorni”. Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, ieri il ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che porterà al cambio di colore la Campania e la Valle d’Aosta in arancione.

IL BOLLETTINO DEL 15 GENNAIO

Questo il bollettino di oggi, dati aggiornati alle 23.59 di ieri.

Positivi del giorno: 19.788 di cui all’antigenico 11.789 e al molecolare 7.999

Test sono stati 107.168 di cui antigenici 64.474 e molecolari 42.694. Deceduti: 9 (nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 699

terapia intensiva occupati: 88

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

degenza occupati: 1.246

Campania zona gialla, le parole di De Luca nella diretta Facebook

Vincenzo De Luca è intervenuto nella diretta del venerdì pomeriggio in merito alla situazione covid in Campania. “Vogliamo tutelare la salute dei nostri concittadini, inoltre, non li priveremo degli interventi urgenti della cardiologia, ostetricia e oncologia. Il picco del nuovo contagio ci sarà a gennaio, dopo scenderemo rispetto ai ricoveri giornalieri. Per 3 mesi abbiamo avuto i centri vaccinali vuoti, oggi ci sono affollamenti. Volevamo tenere aperte anche le attività economiche. Siamo l’unica regione che ha mantenuto l’obbligo della mascherina all’aperto e limitare la movida dopo le ore 22. – dice il Governatore – In Italia manca il controllo, solo una finta dopo i decreti legge del Governo. Sarebbe stata grave la chiusura dopo la mezzanotte alla luce del contenimento del contagio? Oggi il personale sanitario è al limite della resistenza. Il Governo ha impugnato un’ordinanza della regione Campania che era molto equilibrata. Volevamo prendere 2 settimane di respiro per le vaccinazioni. C’è stata una posizione offensiva davanti alla Regione Campania perché hanno impugnato l’ordinanza alle 22:15 di domenica sera. In questo momento in 111 Comuni non si sono aperte le scuole. Il Governo ha fatto propaganda”.

CAPANIA ZONA GIALLA, CLICCA SUL LINK DELLA TABELLA DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

LE PAROLE DELL’OPPOSIZIONE

“Nella consueta diretta del venerdì, De Luca non perde occasione per attaccare tutto e tutti, ma non spende una sola parola per giustificarsi davanti alle puntuali e precise osservazioni del Tar della Campania, che ha bocciato su tutta la linea la gestione del contrasto alla pandemia. E la prova più schiacciante della sua inadeguatezza è rappresentata dal fatto che ci ha portato a tornare in zona gialla”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.