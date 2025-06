Campi Flegrei, lo zolfo delle fumarole deteriora la strada: Via Antiniana chiusa al traffico

PUBBLICITÀ

Nella serata di giovedì 5 giugno, un cedimento stradale ha interessato Via Antiniana, snodo cruciale tra Napoli e l’area flegrea. Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti agenti delle forze dell’ordine e tecnici del Comune, impegnati nell’organizzazione di deviazioni per il traffico. I lavori di messa in sicurezza e ripristino dell’asfalto sono partiti questa mattina, alle ore 8.

L’episodio si è verificato in una zona soggetta al fenomeno del bradisismo flegreo. Nonostante il recente rifacimento della strada, alcuni tecnici – come riportato dal deputato Francesco Borrelli, giunto sul posto – hanno ipotizzato che la causa del cedimento sia da attribuire all’azione corrosiva dello zolfo proveniente dalle fumarole e alle elevate temperature, che avrebbero deteriorato la parte superiore dell’asfalto.

