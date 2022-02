Caos a Secondigliano, il negozio ‘ModaNostra’ di Kekko e Lucia manda in tilt il traffico

Centinaia di persone provenienti da tutta la Campania, in fila dalle 15, per il negozio di abbigliamento femminile più popolare di Secondigliano. Il noto negozio di abbigliamento femminile ModaNostra, guidato dal giovane imprenditore napoletano Francesco Esposito, e la sua fidanzata Lucia de Crescenzo fa ancora parlare di se. Sabato 26 febbraio ha fatto registrare un numero elevato di persone in fila, provenienti dalla tutta la Campania, per accedere al negozio più popolare del momento, situato al Corso Secondigliano 470. Kekko e Lucia dichiarano: “Non ci aspettavamo un riscontro così forte, siamo felici che in un momento così particolare, tanta gente ci sceglie dimostrandoci tutta la loro stima e preferenza”. Inoltre dichiarano che nonostante questa popolarità non si montano la testa. “Resteremo sempre umili e faremo sempre del nostro meglio per migliorarci e continuare a far sorridere le persone su TikTok con i nostri video divertenti” e citando Alessandro Siani dichiarano: “perché na resat ci ha semp salvat!!” (Perché una risata ci ha sempre salvato).

