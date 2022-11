Capodanno a Napoli, sarà Franco Ricciardi a chiudere lo show del 31 dicembre a Piazza Plebiscito

Lo show di Capodanno a Piazza del Plebiscito promette di accogliere il nuovo anno con tanto divertimento e musica, il primo “benvenuto” sarà dato da Franco Ricciardi che chiuderà lo show.

La musica di Franco Ricciardi prima del countdown

Una lista lunghissima di artisti, maestri di varie arti nel mondo dello spettacolo, saranno ospiti sul palco dello show di Capodanno a Napoli. Tra musicisti, attori, comici e tanto altro lo spettacolo di fine anno promette performance esclusive e tanto divertimento sul palco allestito al centro della centrale Piazza del Plebiscito. Sono già trapelati alcuni nomi dei tanti artisti che si esibiranno e l’ultima new entry è il cantante: Franco Ricciardi.

Il cantante sarà ospite nella serata del 31 dicembre e saluterà il nuovo anno con i suoi pezzi storici. Franco Ricciardi sarà infatti l’ultimo ad esibirsi sul palco, e allo scoccare della mezzanotte Napoli darà il benvenuto all’anno nuovo con la sua voce. Sarà proprio lui ad introdurre l’emozionante canonico countdown poco prima che le lancette segnino la mezzanotte del primo gennaio del nuovo anno.

Lo show di capodanno promette insomma tante emozioni e divertimento, anche grazie all’aiuto del comico Peppe Iodice, si esibirà infatti prima di Franco Ricciardi con il suo ‘Peppy Night’. Nella puntata speciale da lui condotta saranno ospiti il ballerino campano Stefano De Martino, Belen, Peppino di Capri, Lina Sastri, Biagio Izzo, Andrea Sannino, Francesco Paolantoni, Rosario Miraggio e i Ditelo Voi. Ma la festa non finisce allo scoccare della mezzanotte come per Cenerentola, subito dopo il countdown ed il brindisi con Franco Ricciardi partirà infatti il Dj set sul lungomare Caracciolo.