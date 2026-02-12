PUBBLICITÀ
Carenze igienico-sanitarie, chiuso centro sportivo a Pianura

Un controllo congiunto eseguito dagli agenti dell’unità operativa Soccavo della Polizia Locale, dai Carabinieri della stazione di Pianura, dal personale dell’ASL Napoli 1 Centro e dall’Ispettorato del Lavoro ha portato alla sospensione immediata delle attività di una struttura sportiva nel quartiere Pianura.

Nel corso dell’ispezione sono emerse gravi carenze strutturali e igienico‑sanitarie: rilevate condizioni inadeguate delle docce, problemi di aerazione, assenza di acqua calda e mancanza dei presidi di sicurezza obbligatori, come il defibrillatore. La cassetta di primo soccorso è risultata non conforme ai requisiti previsti dalla normativa. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la mancanza dell’autorizzazione sanitaria.

Sono state contestate anche due violazioni amministrative: una in materia di tutela dall’inquinamento acustico, per l’assenza della valutazione di impatto sonoro e del relativo nulla osta; l’altra riguardante la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché sette dipendenti sono risultati privi della formazione obbligatoria.

Sono infine in corso ulteriori verifiche tecniche finalizzate ad accertare la regolarità edilizia e la destinazione d’uso dei locali.

