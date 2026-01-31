PUBBLICITÀ

Carla Ciccarelli, presidente del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, è stata eletta nel Consiglio direttivo nazionale dei Conservatori italiani nel corso della riunione nazionale ospitata a Palazzo Madama, sede del Senato.

Carla Ciccarelli eletta nel Consiglio direttivo nazionale dei Conservatori: “Un riconoscimento a Napoli”

Un risultato che rafforza il peso del Conservatorio napoletano nel confronto sulle politiche della formazione artistica e musicale, in una fase segnata da trasformazioni profonde del settore.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità», ha dichiarato Ciccarelli, sottolineando come il nuovo ruolo rappresenti anche «un riconoscimento al lavoro svolto dal Conservatorio di San Pietro a Majella, una realtà che da secoli contribuisce alla costruzione dell’identità musicale italiana».

Nel Consiglio direttivo nazionale, ha spiegato, porterà «l’esperienza di un’istituzione che coniuga tradizione e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Conservatori nel sistema culturale del Paese».

Al centro dell’impegno indicato dalla presidente c’è la necessità di rendere l’alta formazione musicale sempre più capace di dialogare con le istituzioni, il mondo dello spettacolo e il tessuto produttivo. «La musica e la cultura non sono un ambito marginale, ma un patrimonio strategico per l’Italia. È fondamentale dare ai Conservatori una voce autorevole, in grado di incidere nelle scelte che riguardano la formazione, l’occupazione e il futuro delle nuove generazioni», ha concluso Ciccarelli.