PUBBLICITÀ
HomeCulturaCarla Ciccarelli eletta nel Consiglio direttivo nazionale dei Conservatori: "Un riconoscimento a...
Cultura

Carla Ciccarelli eletta nel Consiglio direttivo nazionale dei Conservatori: “Un riconoscimento a Napoli”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Carla Ciccarelli eletta nel Consiglio direttivo nazionale dei Conservatori:
Carla Ciccarelli eletta nel Consiglio direttivo nazionale dei Conservatori: "Un riconoscimento a Napoli"
PUBBLICITÀ

Carla Ciccarelli, presidente del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, è stata eletta nel Consiglio direttivo nazionale dei Conservatori italiani nel corso della riunione nazionale ospitata a Palazzo Madama, sede del Senato.

Carla Ciccarelli eletta nel Consiglio direttivo nazionale dei Conservatori: “Un riconoscimento a Napoli”

Un risultato che rafforza il peso del Conservatorio napoletano nel confronto sulle politiche della formazione artistica e musicale, in una fase segnata da trasformazioni profonde del settore.

PUBBLICITÀ

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità», ha dichiarato Ciccarelli, sottolineando come il nuovo ruolo rappresenti anche «un riconoscimento al lavoro svolto dal Conservatorio di San Pietro a Majella, una realtà che da secoli contribuisce alla costruzione dell’identità musicale italiana».

Nel Consiglio direttivo nazionale, ha spiegato, porterà «l’esperienza di un’istituzione che coniuga tradizione e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Conservatori nel sistema culturale del Paese».

Al centro dell’impegno indicato dalla presidente c’è la necessità di rendere l’alta formazione musicale sempre più capace di dialogare con le istituzioni, il mondo dello spettacolo e il tessuto produttivo. «La musica e la cultura non sono un ambito marginale, ma un patrimonio strategico per l’Italia. È fondamentale dare ai Conservatori una voce autorevole, in grado di incidere nelle scelte che riguardano la formazione, l’occupazione e il futuro delle nuove generazioni», ha concluso Ciccarelli.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati