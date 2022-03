Carlo ucciso dalla moglie e dal suo migliore amico, arrestati i due amanti

Carlo è stato ucciso dalla moglie e dal suo migliore amico. La 36enne Luana Cammalleri e il 57enne Pietro Ferrara arrestati dai carabinieri del Reparto territoriale di Termini Imerese, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Palermo, con le accuse di omicidio e soppressione del cadavere di Carlo Domenico La Duca, un imprenditore agricolo di Cerda. Si tratta della moglie e del miglior amico della vittima.

Come riporta il Giornale di Sicilia attraverso le indagini coordinate dalla procura di Palermo con intercettazioni, analisi dei tabulati, immagini dei sistemi di videosorveglianza, assunzione di informazioni e acquisizioni informatiche e documentali, iniziate sin dalla scomparsa di La Duca il 31 gennaio 2019, sono emersi gravi indizi nei confronti della moglie e dell’amico che avrebbero avuto da tempo una relazione sentimentale clandestina.

AVEVANO PIANIFICATO L’OMICIDIO DI CARLO

I due, dopo avere pianificato l’omicidio, hanno attirato la vittima a Palermo, in un terreno di proprietà dell’arrestato e lo hanno ucciso. Poi hanno portato la sua autovettura a circa 12 chilometri di distanza dal luogo del delitto per depistare le indagini. Le acquisizioni investigative hanno anche permesso di demolire gli alibi che i due avevano creato nel corso del tempo per tentare di allontanare l’attenzione degli inquirenti. Nel tempo avrebbero anche utilizzato utenze segrete, negando costantemente qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Il corpo dell’agricoltore scomparso mai stato trovato.

Gravi indizi a carico degli arrestati, che avrebbero avuto una relazione, sono emersi da intercettazioni. Inoltre ci sono le analisi dei tabulati e dei sistemi di videosorveglianza e acquisizioni informatiche e documentali, iniziate dopo la sparizione di La Duca. La moglie aveva denunciato la scomparsa del marito, a “Chi l’ha Visto”. Aveva anche mostrato le immagini del matrimonio. Di lui, Carlo Domenico La Duca, un agricoltore di Termini Imerese, nessuna notizia dal 31 gennaio 2019.