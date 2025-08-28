PUBBLICITÀ
Ansia a Napoli per Carmine Mirabella, il 67enne è scomparso da quattro giorni

Di Nicola Avolio
Una famiglia in ansia per le sorti di Carmine Mirabella, un uomo napoletano di 67 anni del quale non si hanno più notizie da quattro giorni ormai. La mattina di domenica 24 agosto, infatti, Carmine Mirabella è scomparso dalla Zona Ospedaliera, località collinare di Napoli.

Preoccupata per l’assenza di notizie, la famiglia del 67enne ha diffuso sui social una fotografia e un appello, fornendo informazioni utili al riconoscimento di Carmine Mirabella: l’uomo è di corporatura esile, è alto 1 metro e 75 centimetri, ha capelli bianchi e occhi marroni e porta gli occhiali. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt bianca e dei jeans.

“Ha bisogno dei suoi farmaci assolutamente. Potrebbe trovarsi in stato confusionale, sentirsi spaesato e disorientato. Per favore, vi prego, aiutatemi a diffondere questo appello, confido nelle vostre condivisioni” ha scritto la figlia del 67enne sui social network, pregando poi, chiunque avesse notizie utili al ritrovamento del padre, di mettersi in contatto con la famiglia o di allertare le forze dell’ordine, già avvisate della scomparsa. In tantissimi hanno condiviso l’appello, nella speranza che far girare il più possibile la foto di Carmine Mirabella possa aiutare il suo ritrovamento.

