Carta acquisti 2022, come ottenere il bonus da 480 euro per fare la spesa

Sono stati aggiornati i requisiti relativi all’Isee necessario per richiedere la Carta Acquisti, la carta di pagamento elettronica, prepagata, ricaricabile e gratuita del valore di 40 euro mensili riservata ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico.

La card può essere usata per fare acquisti presso supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie aderenti, per pagare le utenze per energia elettrica e gas, e usufruire di sconti presso punti vendita convenzionati.

Carta Acquisti, cos’è

La Carta Acquisti è completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica e, una volta ottenuta, viene periodicamente ricaricata dallo Stato senza ulteriori formalità o richieste. In breve:

è un supporto per effettuare i propri a cquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard e per il pagamento delle bollette elettriche e di fornitura gas ;

abilitate al circuito Mastercard e per il ; è completamente gratuita;

funziona come una normale carta di pagamento elettronica;

viene periodicamente ricaricata dallo Stato.

Carta Acquisti, quanto vale

Bimestralmente sulla carta vengono accreditati 80 euro (40 al mese) utilizzabili per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. Gli enti territoriali possono deliberare l'accredito sulla carta di ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.

La Carta Acquisti è utilizzabile negli esercizi abilitati al circuito Mastercard per effettuare i propri acquisti e presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e sarà caricata automaticamente ogni due mesi con 80 euro.

