Letame tra gli animali, sequestrato allevamento bufalino nel Casertano

A San Tammaro in provincia di Caserta, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un allevamento bufalino per gestione illecita di rifiuti.

Il sequestro dell’allevamento

I rifiuti zootecnici sono stati smaltiti sul terreno tanto da formare un vero e proprio lago di letame, privo peraltro del fosso di guardia perimetrale.

Sul retro adibito a stalla, i Carabinieri Forestali hanno ritrovato un fosso di scolo per le acque bianche colmo di rifiuti di natura zootecnica. I rifiuti erano provenienti da feritoie presenti alla base del muro della stalla dove sono gli animali.

Altri accertamenti hanno mostrato che i titolari dell’azienda non hanno neanche presentato alla Regione Campania il necessario piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. I titolari per questo motivo sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali ed è stata loro sequestrata l’intera azienda zootecnica, comprese le bufale allevate.

