PUBBLICITÀ
HomePoliticaCaso 'Azione Giugliano', Di Fenza replica a Tartarone: "Accuse meschine ed infamanti"
PoliticaPolitica locale

Caso ‘Azione Giugliano’, Di Fenza replica a Tartarone: “Accuse meschine ed infamanti”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Caso 'Azione Giugliano', Di Fenza replica a Tartarone Accuse meschine ed infamanti
PUBBLICITÀ

“Non esiste nessun timbro fantasma. Le dichiarazioni di Cristoforo Tartarone sono molto gravi e lesive non solo della mia reputazione ma anche delle altre persone tirate ingiustamente in ballo”. A parlare è Pasquale Di Fenza, consigliere regionale citato anche lui nell’esposto presentato dal medico, ex assessore e consigliere comunale su presunti “abusi” nell’autenticazione della lista di Azione alle ultime Amministrative tenutesi a Giugliano (leggi qui l’articolo).

E’ durissima la replica di Di Fenza: “Tartarone ha infangato il mio nome e quello di altre tre persone (Rosario Ragosta, Paolo Russo, Angelo Abbate) solo perché non ha ottenuto quello che voleva, ovvero l’assessorato. Come si dice a Napoli “‘a gatta, quanno nun pò arrivà ò llardo, dice ca fète”. Perchè non ha parlato immediatamente dopo le elezioni ma ha aspettato ben 3 mesi? Si vede che qualcosa non gli è andato bene ed ha reagito in modo meschino, ipocrita e con cattiveria. Invece di accettare la sconfitta politica, ha inscenato questa pantomina facendo accuse assurde”, dichiara Di Fenza, che respinge tutte le accuse mosse a sui carico: “essendo un libero professionista conosco bene le procedure di autenticazione, nemmeno la mia collaboratrice più stretta ha disponibilità del mio timbro figuriamoci gli altri. Spero che il partito prenda un’azione disciplinare nei confronti di Tartarone. Io ho già dato sentito il mio avvocato  e so che anche le altri persone citate si stanno muovendo in tal senso. Io ho la coscienza pulita”, conclude Di Fenza. 

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati