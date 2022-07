Casoria piange Filippo, il 20enne deejay è morto ustionato dopo aver acceso il barbecue

Ha acceso la griglia da barbecue usando l’acool etilico e mai si sarebbe aspettato che quella fiamma di ritorno l’avrebbe travolto in pieno. Per questo il giovane Filippo Giuseppe Marzatico è finito in ospedale in gravi condizioni, con ustioni su diverse parti del corpo. Ricoverato in ospedale, il ragazzo di 20 anni non ce l’ha fatta ed ha perso la vita questa mattina. Filippo era molto conosciuto a Casoria, anche per la professione che svolgeva: il 20enne era infatti un deejay.

Il dramma a Casoria: così è morto il giovane Filippo

Il dramma si è consumato in via Toscanini a Casoria. Il giovane aveva acceso una griglia da barbecue utilizzando l’acool etilico per alimentare il fuoco. A quel punto, si è creata una fiamma di ritorno che lo ha travolto in pieno ed ustionato su varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che gli hanno prestato i primi soccorsi, per poi trasportarlo urgentemente all’ospedale di Frattamaggiore. Inizialmente le condizioni di Filippo non sembravano tali da risultare fatali e, invece, nella mattinata di oggi il giovane ha perso la vita. La salma è stata restituita ai familiari.

Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Casoria, intervenuti sul posto dopo la vicenda. Non si registrano altri feriti: stando a quanto si apprende in questi momenti, infatti, pare che il 20enne si trovasse da solo vicino al barbecue.