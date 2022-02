Giugliano in lacrime per Caterina, la giovane mamma stroncata da un malore improvviso

Grave lutto sconvolge la comunità di Giugliano. Caterina Mallardo, mamma di 44 anni, è venuto a mancare improvvisamente. A portarla via sarebbe stato un malore che l’ha colpita mentre era in casa. Sul posto anche i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto amici e parenti, ma anche tutta la cittadina che in queste ore la ricorda con affetto sui social.

Caterina lascia il marito Paolo e due figli. I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi alle 16.30 presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista di Giugliano. “Hai sconvolto tutti… Non si può morire così all improvviso che la terra ti sia lieve Caterina Mallardo veglia sui tuoi figli”, si legge su Facebook.