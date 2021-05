Tanta paura e alcune auto distrutte, a Trigoria attimi di pura follia. Un uomo si è introdotto, armato di spranga, all’interno del centro sportivo della Roma. Ha minacciato i presenti, tra cui anche alcuni ragazzi delle formazioni giovanili, per poi distruggere alcune automobili prima di essere bloccato.

In un secondo momento, riporta La Gazzetta dello Sport, scoperta la sua identità. Si tratta di Emiliano Scamacca, padre di Gianluca attaccante del Sassuolo oggi in prestito al Genoa e con un passato nelle giovanili giallorosse. Sconosciute le motivazioni del gesto. L’uomo, fermato dagli agenti del commissariato Esposizione-Eur, lo hanno portato in ospedale. Poi è scattata la denuncia per danneggiamenti.

Il blitz di Emiliano Scamacca a Trigoria ha scosso il mondo del calcio.

Il papà di Gianluca, attaccante del Genoa con un passato in giallorosso, lunedì ha oltrepassato la sbarra di Trigoria armato di spranga e ha minacciato tutti i presenti colpendo anche le auto di alcuni dirigenti romanisti tra cui Tiago Pinto e De Sanctis oltre alla guardiola all’entrata, le telecamere di sorveglianza e la simbolica Lupa Capitolina. Il 45enne, residente a Fidene, aveva indosso la felpa del Sassuolo ed aveva al guinzaglio un cane di taglia media. Al suo ingresso ha chiesto di Bruno Conti, poi ha alzato la voce e qualche minuto dopo si è avvicinato pericolosamente anche al campo di allenamento delle giovanili sconvolgendo i ragazzi. Un raptus che al momento non trova precise motivazioni e che è stato placato a fatica da 6 inservienti. Una furia.

RAPPORTI – Emergono, invece, dettagli sul rapporto non idilliaco di Gianluca con suo papà. L’attaccante, infatti, vive da anni solo con la madre che ha seguito il figlio pure in Olanda ai tempi del Psv e quindi non sapeva assolutamente nulla circa le intenzioni del padre che è stato riconosciuto in seguito in quanto sprovvisto pure di documenti di identità. Emiliano Scamacca è stato immobilizzato dagli agenti e condotto nel commissariato di Spinaceto, dove è stato denunciato per danneggiamento aggravato e invasione di edificio. Dopo la denuncia Scamacca sarebbe stato portato in pronto soccorso.