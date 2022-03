Fedez malato, il post di Chiara Ferragni: “Ora ha bisogno di un supporto extra”

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute”. Con queste parole Fedez ha annunciato ai suoi fan della malattia che gli è stata diagnostica dai medici. Dopo giorni di silenzio sui social, i supporters dei ‘Ferragnez‘ hanno scoperto finalmente una verità, anche se purtroppo amara.

Tra le prime persone, se non la prima, che hanno voluto dimostrare massimo appoggio al rapper, non poteva mancare Chiara Ferragni. La moglie di Fedez, con un post su Instagram, ha subito rivolto una commovente dedica al marito, che ha spiegato di voler condividere il suo percorso con i fans.

Il post di Chiara Ferragni per Fedez: “Ti amiamo più che mai!”

“L’amore della mia vita ha bisogno di un sostegno extra in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, starai bene presto, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto”. Questo il post della moglie di Fedez, Chiara Ferragni, che tramite Instagram non solo ha voluto mandare un messaggio al rapper, ma ha anche invitato tutti i fans a mostrare pieno supporto in uno dei periodi più duri per il marito.

Il post del rapper

“Faccio questo video per tirare fuori queste cose, perché credo possa fare bene anche a me. Sono qua – spiega Fedez – per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma con un gran tempismo. Questo comporta un percorso, che mi sento di dover raccontare anche se non a partire da ora, perché voglio stringermi alla mia famiglia e ai miei figli. Leggere le storie di altre persone mi ha dato conforme. Sento di doverlo fare anche io“.

“Mi rendo conto che in questi anni è come se avessi avuto un album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso a chi sta dall’altra parte dello schermo. Quell’album condiviso adesso sarà la mia forza, servirà per strappare un sorriso a me: anche questo mi sta riuscendo a farmi attribuire il valore di qualcosa che non sapevo ancora quanto valesse. In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre“.