Grave lutto a Marcianise per la scomparsa della piccola Chiara Golino, la bimba di soli due anni portata via da un male contro cui lottava da quando aveva 2/3 mesi. Chiara, riporta Edizione Caserta, è spirata questa mattina. Era ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova.

Il cordoglio social per la piccola Chiara Golino

In tantissimi negli ultimi minuti stanno dedicando via social un pensiero alla piccola Chiara e alla sua famiglia. Antimo scrive: “Perché tutto questo? Perché strappare ai propri genitori e alla famiglia un piccolo angelo innocente, indifeso? A volte è meglio nn intraprendere questo viaggio chiamato vita. Meglio non nascere se poi devi conoscere questo dolore. Riposa piccola Chiara e veglia sempre sui tuoi genitori”.

“Non si può credere a queste notizie ….RIPOSA IN PACE CHIARA non si può morire così piccola…”, scrive Pietro.

“Piccola Chiara non doveva andare così R. I. P. Angioletto bellissimo e dai tanta forza a mamma e a papà Condoglianze a tutta la famiglia Golino“, queste le parole di Maria.