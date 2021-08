Paura in barca per una famiglia di Napoli, salvate le zie e la nipotina. Stamattina alle ore 10 la Guardia Costiera raccoglieva il MayDay lanciato, via radio, dal conduttore di una barca che si trovava nelle acque antistanti la località Santa Maria La Bruna, comune di Torre del Greco. Il cittadino napoletano, con toni particolarmente agitati, riferiva che, in corso di navigazione, l’allarme del circuito di raffreddamento dell’unità si era improvvisamente attivato. A bordo del natante, si trovavano anche i familiari del conduttore e la nipotina di 4 anni.

Raccolta la richiesta di soccorso, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Torre del Greco, al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo, inviava immediatamente sul posto il battello pneumatico B066. L’imbarcazione di salvataggio prima si affiancava al natante, trasbordando in sicurezza due donne e la bimba. Tutte rassicurate e condotte nel porto di Torre del Greco. Immediatamente a seguire, scortava, in sicurezza, il natante all’interno dello stesso porto corallino dove l’interessato si adoperava per ripristinare il guasto

CONTROLLI A FERRAGOSTO

In occasione del weekend di Ferragosto ed in previsione dell’intensificarsi della presenza di bagnanti e di unità da diporto, sono stati strategicamente rinforzati gli assetti della Guardia Costiera anche in Campania sulla base della pianificazione operativa voluta dalla Direzione Marittima fondata sulla costante analisi degli scenari di intervento.

La Guardia Costiera raccomanda, ancora una volta, il rispetto delle regole di sicurezza in mare e sulle spiagge. Inoltre invita i bagnanti e i diportisti alla massima prudenza e responsabilità. Si ricorda che, per ogni emergenza in mare, è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530, gratuito da tutta Italia. Il numero permette un collegamento immediato con la Sala Operativa della Guardia Costiera più vicina, al fine di consentire un intervento tempestivo sul posto.