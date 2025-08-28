Chiude il sito sessista, rubate anche le foto delle politiche

PUBBLICITÀ

Il sito sessista Phica.eu chiude come conferma il comunicato diffuso dai gestori del forum. “Se sono stati violati i tuoi diritti – si legge – scrivici così procederemo a rimuoverlo. Phica è nata come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, come accade in ogni social network, ci sono sempre persone che usa in modo scorretto le piattaforme, danneggiandone lo spirito e il senso originario“.

Le denunce alla polizia postale

Stanno arrivando alla Polizia postale denunce da tutta Italia da parte di donne che hanno scoperto loro foto rubate e pubblicate sui siti sessisti Mia moglie e Phica.eu.

La Polizia postale ha avviato indagini per risalire a chi gestisce le piattaforme che contengono anche foto di politiche, attrici e influencer. Verifiche sono in corso anche per stabilire le modalità con cui sono state trafugate e diffuse le foto e per arrivare a identificare anche gli autori dei commenti sessisti e offensivi.

Sul forum sono finite le immagini dell’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, della capogruppo Dem al consiglio comunale di Latina e vicesegretaria del Pd Lazio Valeria Campagna e dell’ex sottosegretaria dem al Mise e candidata alle elezioni regionali nelle Marche Alessia Morani. Tra le vittime ci sono anche la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein.

Moretti ha sporto denuncia: “Da anni rubava foto e spezzoni delle trasmissioni tv a cui ho partecipato per poi modificarle e darle in pasto a migliaia di utenti. Ne è seguito un lungo elenco di commenti osceni che lede non solo la mia sfera emotiva ma anche l’incolumità di tante donne esposte a questa schifosa nuova modalità delle foto postate senza consenso. Quello che mi interessa di più è che tutte reagiscano e denuncino questi gruppi di piccoli uomini che continuano ad agire impuniti nonostante le tante denunce. Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro ed alla violenza”

Arriva anche la segnalazione di Valeria Campagna: “Ho scoperto che alcune mie foto sono state pubblicate senza il mio consenso. Non solo immagini in costume, ma momenti della mia vita pubblica e privata. Sotto, commenti sessisti, volgari, violenti. Alcuni addirittura parlano di me dal vivo. Oggi sono schifata arrabbiata, delusa. Ma non posso tacere“, scrive su Facebook. Indignata anche Alessia Morrani: “Denuncerò nelle prossime ore il sito del forum ‘Phica’ che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna”.