PUBBLICITÀ
HomeCronacaChiusa l'enorme voragine in Via Manzoni, martedì la riapertura
CronacaCronaca locale

Chiusa l’enorme voragine in Via Manzoni, martedì la riapertura

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Chiusa l'enorme voragine in Via Manzoni, martedì la riapertura
Chiusa l'enorme voragine in Via Manzoni, martedì la riapertura
PUBBLICITÀ
I tecnici di ABC e le imprese di supporto sono al lavoro da ieri a seguito del cedimento della sede stradale di Via Manzoni, a causa della rottura del collettore fognario in corrispondenza dell’immissione della rete fognaria privata all’altezza dei civici 201 e 203. È stata ripristinata la funzionalità dell’immissione fognaria, ricostruita la parete del collettore e verificata la funzionalità di tutto il sistema interessato dall’intervento. Infine, il riempimento dello scavo con geomix ha consentito anche il ripristino della pavimentazione stradale.
Pertanto, dalla mattinata di domani 25/11/25 Via Manzoni verrà riaperta al transito veicolare.
https://internapoli.it/paura-in-via-manzoni-grossa-voragine-si-apre-sullasfalto/
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati