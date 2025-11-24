Chiusa l’enorme voragine in Via Manzoni, martedì la riapertura

PUBBLICITÀ
I tecnici di ABC e le imprese di supporto sono al lavoro da ieri a seguito del cedimento della sede stradale di Via Manzoni, a causa della rottura del collettore fognario in corrispondenza dell’immissione della rete fognaria privata all’altezza dei civici 201 e 203. È stata ripristinata la funzionalità dell’immissione fognaria, ricostruita la parete del collettore e verificata la funzionalità di tutto il sistema interessato dall’intervento. Infine, il riempimento dello scavo con geomix ha consentito anche il ripristino della pavimentazione stradale.
Pertanto, dalla mattinata di domani 25/11/25 Via Manzoni verrà riaperta al transito veicolare.
