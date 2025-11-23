PUBBLICITÀ
Paura in via Manzoni, grossa voragine si apre sull’asfalto

Di Nicola Avolio
Via Manzoni è stata chiusa al traffico nel primo pomeriggio di oggi per una voragine, apertasi all’altezza dell’ospedale “Fatebenefratelli”.

Il dissesto ha di fatto spezzato in due la strada, costringendo la protezione civile e la polizia municipale a interdire completamente la circolazione sull’importante arteria partenopea.

Secondo una prima ricostruzione, un piccolo cedimento sull’asfalto ha subito allarmato i passanti, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Gli accertamenti hanno rivelato un vuoto profondo sotto la superficie: circa venti metri cubi di dilavamento, che rendono l’intero asse stradale pericoloso per qualsiasi mezzo in transito. I tecnici spiegano che la sede stradale, in quel punto, è praticamente sospesa.

Sul posto sono arrivati i tecnici di Napoli Servizi. La protezione civile sta completando le verifiche, ma al momento non è possibile ipotizzare i tempi della riapertura di via Manzoni, che resterà chiusa finché non saranno ultimati gli interventi di messa in sicurezza e ripristino.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

