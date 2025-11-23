PUBBLICITÀ

Via Manzoni è stata chiusa al traffico nel primo pomeriggio di oggi per una voragine, apertasi all’altezza dell’ospedale “Fatebenefratelli”.

Il dissesto ha di fatto spezzato in due la strada, costringendo la protezione civile e la polizia municipale a interdire completamente la circolazione sull’importante arteria partenopea.



Paura in via Manzoni, grossa voragine si apre sull’asfalto

Secondo una prima ricostruzione, un piccolo cedimento sull’asfalto ha subito allarmato i passanti, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Gli accertamenti hanno rivelato un vuoto profondo sotto la superficie: circa venti metri cubi di dilavamento, che rendono l’intero asse stradale pericoloso per qualsiasi mezzo in transito. I tecnici spiegano che la sede stradale, in quel punto, è praticamente sospesa.

Sul posto sono arrivati i tecnici di Napoli Servizi. La protezione civile sta completando le verifiche, ma al momento non è possibile ipotizzare i tempi della riapertura di via Manzoni, che resterà chiusa finché non saranno ultimati gli interventi di messa in sicurezza e ripristino.