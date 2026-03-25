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Terrore davanti a una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Nella mattina di oggi, mercoledì 25 marzo, una insegnante di 57 anni, Chiara Mocchi, è stata accoltellata, poco prima dell’inizio delle lezioni, all’esterno dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, che ospita scuole elementari e medie.

Choc nella scuola media a Bergamo, studente accoltella prof prima delle lezioni

Secondo le prime informazioni, a colpire la professoressa, docente di francese, sarebbe stato uno studente, ma i motivi che hanno innescato l’aggressione restano ancora un mistero. La 57enne, è stata trasportata con la massima urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

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L’allarme è scattato intorno alle 7:45, nei minuti in cui studenti e docenti si avvicinano all’istituto per iniziare la giornata di lezioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Entratico e un’automedica da Seriate ma, data la gravità delle ferite, la donna è stata trasferita in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo.

L’autore dell’aggressione, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe uno studente di terza media di 13 anni: il giovane avrebbe avvicinato la docente fuori dall’istituto, per poi colpirla nel corridoio del primo piano, nei pressi della classe 3A. Il ragazzo indossava una maglietta con la scritta ‘Vendetta’ e pantaloni militari: è stato immobilizzato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici fino all’arrivo dei carabinieri. La sua posizione è al vaglio della procura per i minorenni di Brescia, mentre i carabinieri e la polizia locale hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

“Si è trattato di un gesto isolato – fanno sapere i carabinieri in una nota – e non risultano altre persone coinvolte. Il movente non è riconducibile a finalità terroristiche”.