Dramma in provincia di Napoli, ciclista cade in una buca e muore

Dramma a Boscoreale dove nella mattinata di oggi un ciclista di 70 anni è morto in un tragico incidente stradale in via Marra. L’uomo è finito con la sua bici in una buca piena d’acqua cadendo rovinosamente a terra e sbattendo la testa. L’anziano è morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Sarno, dove era stato trasportato in condizioni critiche. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Torre Annunziata. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della stazione di Boscoreale hanno sequestrato l’area dove è avvenuta la tragica caduta. Da capire se possano esserci responsabilità sui ritardi nella riparazione di quella voragine al centro della corsia.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

“A seguito dell’incidente avvenuto stamattina in via Marra, in un tratto di strada interessato da un cantiere, dove ha perso la vita un ciclista settantenne, l’amministrazione comunale, in attesa che magistratura e forze dell’ordine stabiliscano l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, esprime profondo cordoglio alla famiglia.“