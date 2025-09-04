PUBBLICITÀ
“Cimitero” di pezzi d’auto scoperto nel terreno ad Arzano, denunciato il proprietario

Continua il contrasto agli illeciti ambientali sul territorio di Arzano da parte della polizia locale. Nel pattugliamento, è stato notato in un’area periferica a confine con il Comune di Grumo Nevano, un fondo di circa 300 mq che il proprietario non aveva recintato e dove sono stati abbandonati dei rifiuti consistenti in alcuni pezzi di auto.

Le indagini finora hanno portato ad accertare che l’abbandono è avvenuto di notte.
Convocato il proprietario in ufficio, l’uomo ha cercato di evitare il sequestro indicando che il fondo non era suo ma poi, portato sul posto, ha dichiarato di non curarne la custodia lasciandolo abbandonato.

L’area è stata posta sotto sequestro e il proprietario segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, con affidamento della custodia ed i reati ambientali previsti.

