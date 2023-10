Lutto a Marano, addio al noto gioielliere Ciro Pezzuto: “Un galantuomo d’altri tempi”

Grave lutto colpisce la città di Marano. Ciro Pezzuto, decano dei gioiellieri, si è spento a 69 anni. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità. In tanti in queste ore si stanno stringendo attorno alla famiglia Pezzuto, molto nota e stimata in tutta la provincia di Napoli. Diversi i post di cordoglio apparsi sui social.



“Ciro era un galantuomo d’altri tempi – si legge -, persona amabile, disponibile con i clienti e con i colleghi commercianti, sempre pronto a porgere una mano a chi ne avesse bisogno. A chi ha avuto l’onore di averlo come amico mancherà tanto, soprattutto mancheranno le discussioni propositive per lo sviluppo della città”. “Ciro era un galantuomo d’altri tempi – si legge -, persona amabile, disponibile con i clienti e con i colleghi commercianti, sempre pronto a porgere una mano a chi ne avesse bisogno. A chi ha avuto l’onore di averlo come amico mancherà tanto, soprattutto mancheranno le discussioni propositive per lo sviluppo della città”.