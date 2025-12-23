Clamoroso a Marano, la Guardia di Finanza sequestra il Giudice di Pace

Clamoroso a Marano, la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo sull’intero stabile che ospita il Giudice di Pace di Marano. Per la Procura di Napoli Nord l’intera struttura è inagibile. Molti avvocati, mentre erano in udienza, sono stati invitati ad uscire dai militari insieme al personale amministrativo.
Da tempo si susseguono sopralluoghi e summit per la struttura di piazzale Balaguer: solo poche settimane fa a che quello della presidente della Corte d’appello di Napoli. Le vicende che attengono all’immobile, in parte di proprietà del Comune di Marano, sono citate anche nella relazione che ha portato allo scioglimento per mafia del municipio maranese.