Clan Mallardo, racket in pescheria a Giugliano: “Il pesce non lo pago, sto in mezzo alla strada”

Prodotti ittici come estorsione, accade anche questo a Giugliano dove commercianti e imprenditori sono costretti a vivere sotto la morsa del clan Mallardo. Lo dimostrano le ultime due ordinanze che hanno portato all’arresto di diversi esponenti della cosca giuglianese. Uno degli episodi contestati risale al 2017 e vede come protagonista Antonio Tesone, alias ‘o bastardo, uno degli esponenti di spicco del clan. Tesone è accusato di aver chiesto l’estorsione ad una nota pescheria. In particolare Tesone minacciò un dipendente affinchè gli desse un quantitativo di pesce senza però pagarlo affermando che lui “stava in mezzo alla strada e quindi non avrebbe pagato nulla”.

Il dipendente però rifiutò di piegarsi alla richiesta. Venuto a conoscenza dei fatti, il titolare della pescheria chiama Michele Olimpio per risolvere la questione: “Ma … hanno fatto prendere un pò collera a mio fratello nel mercatino, no …omissis…perché a finale, lui, stava lavorando, ha finito la merce, ed è venuto là, diciamo Antonio … omissis… e diciamo, no, tu poi dice che (ndr Antonio) si è messo a buttare i pesci in faccia ai ragazzi, … il ragazzo … non è che non glielo voleva dare … omissis.. non è che non glielo voleva dare, … ha detto io ho lavorato …omissis… ma non puoi far venire il mio compagno?”. Olimpio si rammarica per quanto accaduto: “quando il gatto non c’è, i topi ballano … omissis… Ma non hanno mai preso … l’insegnamento non lo vogliono proprio capire, non ci sta niente da fare, non hanno capito niente” impegnandosi a risolvere la questione.

Olimpio manda un ordine agli affiliati: “Filano solo quei 4-5 giorni che sto io qua, li vedi tutti come i soldati, come appena me ne vado lo vedi che fanno…!”. Olimpio, dunque, dovette intervenire per ‘apparare’ la questione e far presente a Tesone che non deve toccare quella pescheria.