PUBBLICITÀ
HomeCronacaBeccato in casa con 1,5 kg di cocaina, 31enne arrestato a Napoli
CronacaCronaca locale

Beccato in casa con 1,5 kg di cocaina, 31enne arrestato a Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Beccato in casa con 1,5 kg di cocaina, 31enne arrestato a Napoli
Beccato in casa con 1,5 kg di cocaina, 31enne arrestato a Napoli
PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Francesco Saverio Correra, hanno controllato un soggetto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

PUBBLICITÀ

Insospettiti dal comportamento del prevenuto, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto ben 530 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,7 kg, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 450 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati