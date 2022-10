Coldplay, Chris Martin ha un’infezione ai polmoni: rimandate le date del tour 

Il frontman dei Coldplay, Chris Martin, sarà costretto a riposare per tre settimane a causa di una grave infezione ai polmoni. Rinviate, dunque, alcune date del tour. La band inglese è infatti impegnata nel tour che gli permetterà di far sentire il loro nuovo albume ‘Music of the spheres‘ negli stadi del mondo.

Il Tour 2023

Il tour dei Coldplay è stato uno dei più attesi degli ultimi anni, al via della vendita dei biglietti i botteghini online andarono fuori uso in meno di un ora. Il lungo tour, che vede tra le sue tante tappe anche lo Stadio Maradona di Napoli nel giugno 2023, è stato però minacciato da un’infezione di Chris Martin.

Il cantante pare infatti essersi ammalato a causa di un’infezione ai polmoni. I medici consigliano quindi almeno tre settimane di risposo. Tre settimane di stop anche per il tour quindi, infatti la band si è vista costretta a cancellare le tappe in Brasile. Ad annunciarlo è stata proprio la band attraverso i loro profili social.

Le parole dei Coldplay ai fan

“A causa di una grave infezione ai polmoni, Chris è stato messo sotto stretto ordine del medico di riposare per le prossime tre settimane” spiegano. “Con profondo rammarico, siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all’inizio del 2023“. “Stiamo lavorando il più velocemente possibile per bloccare le nuove date e daremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni”.

“A tutti in Brasile che non vedevano l’ora di questi concerti, siamo estremamente dispiaciuti”. Continuano poi: “Siamo così grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris“. La band rassicura, è infatti “ottimista sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta”. “Non vediamo l’ora di riprendere il tour il prima possibile“. “Accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto” così i Coldplay concludono il messaggio ai fan.