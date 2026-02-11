Colpi di kalashnikov esplosi ad Afragola, indagine sul nuovo gruppo criminale

PUBBLICITÀ

C’è un nuovo gruppo criminale che ha messo nel mirino Afragola. La prova è balzata agli occhi di tutti domenica sera quando due persone, in piazza Ciampa, hanno esploso colpi di kalashnikov senza un reale bersaglio. Una classica ‘stesa’ effettuata per marcare il territorio. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale e due pattuglie del commissariato di zona.

Non si esclude che l’azione sia riconducibile allo scontro tra il gruppo Parziale del rione Salicelle e i Nobile del centro storico anche se vi sono alcune indiscrezioni stando alle quali potrebbe essere nato un nuovo sottogruppo, diretta emanazione di uno dei due presenti sul campo.

Le indagini sul raid armato ad Afragola

Dall’attività d’indagine è emerso come il gruppo Luongo-Parziale fosse dedito alla commissione di innumerevoli reati, fra cui lo spaccio di sostanza stupefacenti, le estorsioni classiche, quelle “del cavallo di ritorno”, le rapine e lo spaccio.

Nella fase iniziale delle attività investigative, il gruppo coesisteva con un altro sotto gruppo criminale gravitante nel “rione Salicelle” di Afragola, diretto da Sasso Giuseppe, “o ninnillo”, vicino al clan Bizzarro, condividendone le strategie di controllo militare dell’area Afragolese, la gestione di alcune piazze di spaccio, le estorsioni, nonché il pagamento delle “mesate” ai vari affiliati e detenuti di rilievo