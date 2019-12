Condannato a 30 anni per l’omicidio della fidanzata, si suicida prima di tornare in carcere

Francesco Mazzega, condannato a 30 anni per la morte di Nadia Orlando, si è suicidato. L’uomo è stato trovato morto ieri sera nel giardino della sua abitazione, in Friuli, dove era agli arresti domiciliari. Venerdì in appello era stata confermata la condanna a 30 anni per l’omicidio della sua fidanzata. A riportare la notizia è l’Ansa