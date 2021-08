Consigli per affrontare il caldo in auto. Sono milioni gli italiani che nel weekend di Ferragosto partiranno per le vacanze. C’è chi si sposterà nei dintorni e chi invece affronterà lunghi viaggi in auto. In alcuni casi, le ore passate in macchina combaceranno con quelle più calde della giornata. Non è da sottovalture inoltre che il mese di agosto è uno dei più caldi di sempre, con le temperature fino a 8 gradi oltre le medie stagionali.

Come affrontare un viaggio in auto nelle giornate di maggior caldo? I consigli del Governo

Consigli per affrontare il caldo in auto:

Evitare di intraprendere un viaggio nelle ore più calde della giornata.

Non dimenticare di portare con se sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste.

Prima di iniziare il viaggio ventilare adeguatamente l’automobile aprendo le portiere e i finestrini.

Successivamente, se in dotazione, accendere e regolare ad una temperatura adeguata (circa 5°C inferiori alla temperatura esterna) l’aria condizionata.

Evitare di orientare le bocchette della climatizzazione direttamente sui passeggeri

Attenzione anche ai seggiolini di sicurezza per i bambini. Prima di sistemarli sul sedile verificare che non sia surriscaldato.

Non lasciare persone, anche per brevi periodi, nella macchina parcheggiata al sole.

Prima di partire aggiornarsi sulla situazione del traffico per evitare lunghe code sotto il sole.

Fare soste frequenti ed approfittarne per “sgranchirsi” le gambe.

Durante le soste evitare di mangiare troppo rapidamente e soprattutto non assumere, anche in quantità lecita, bevande alcoliche.