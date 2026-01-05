Contanti e 6,7 chili di droga sotto al sedile, corrieri beccati all’uscita per Casalnuovo

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini, entrambi originari della provincia di Salerno, per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, è scaturita nella giornata del 29 dicembre a seguito di un controllo effettuato dalle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord e della Sottosezione Polizia Stradale di Angri, impegnate in servizi di vigilanza sulle arterie autostradali.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno notato un’utilitaria con a bordo due giovani; il conducente, dopo aver lasciato l’autostrada A1, si è diretto verso l’uscita di Casalnuovo di Napoli nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma i due sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti.

Il comportamento nervoso dei due occupanti ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo. L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro, in quanto, sotto il sedile del passeggero è stata rinvenuta una borsa contenente 12 panetti di sostanza stupefacente e circa 700 euro in contanti. I successivi accertamenti hanno confermato che la sostanza, del peso complessivo di circa 6,7 kg, è risultata positiva ai cannabinoidi.

Pertanto, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante e condotti presso la Casa Circondariale “G. Salvia” di Napoli Poggioreale. La sostanza stupefacente, il denaro e il veicolo sono stati sequestrati.