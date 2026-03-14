Conte a DAZN: “Il Napoli è il nostro bene comune, i ragazzi devono avere fiducia in me”

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Si è conclusa Napoli-Lecce. I ragazzi di mister Conte ribaltano la gara nella ripresa ottenendo la terza vittoria consecutiva in campionato.

A segno per gli azzurri Hojlund e Politano, quest’ultimo alla prima gioia stagionale.

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Le parole di Conte nel post gara

Il tecnico leccese come di consueto, al termine del match tra Napoli e Lecce si è concesso ai microfoni di DAZN analizzando la gara disputata dai suoi ragazzi.

Conte: “Fare 600 punti in Serie A e avere una media così mi riempie di soddisfazione. Tutto ciò è stato ottenuto con diverse squadre e stare davanti a grandi allenatori è tanta roba”. Il tecnico leccese poi afferma: “Sull’episodio di Banda io ero lì ed ho visto lui accasciarsi. Mi sono preoccupato quando ha messo le mani sul petto e mi sono fiondato in campo. Mi auguro che stia bene e si riprenda presto è un giocatore forte ed un ragazzo a posto”.

“Noi stiamo recuperando giocatori che sono stati fuori 4 o 5 mesi. Non possiamo pensare che tornano, giocano ed abbiano già la miglior condizione. Oggi sono partito con Anguissa subito assieme a Gilmour, con Elmas numero 10. Ripeto bisogna dare tempo a loro di abituarsi ai ritmi e all’intensità della gara. Devono avere tutti fiducia per il bene comune che è il Napoli. Ho ragazzi seri di cui mi fido”. Continua così mister Conte che chiede calma e pazienza all’ambiente.

In ultimo Conte dichiara: “Io mi prendo le mie responsabilità e loro devono avere fiducia in me. Dobbiamo centrare la qualificazione Champions, che è troppo importante per i top club e figurati per noi”.