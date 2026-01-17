PUBBLICITÀ
Conte a DAZN: “Sugli infortunati non ho notizie, peccato per le ultime due gare in casa”

Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio
Ultima modifica:
Nel pre gara tra Napoli e Sassuolo ha parlato Antonio Conte. Il tecnico azzurro, squalificato per 2 turni dalla panchina, si è concesso ai microfoni di DAZN.

Le parole di Conte nel pre gara

“Dovete chiedere ai dottori sui recuperi. Io faccio l’allenatore. Non ho informazioni sui rientri di Lukaku e Neres. Se quest’ultimo non ce vuol dire che non sta bene. Aspettiamo fiduciosi, anche sul ritorno di Anguissa, ma io ad oggi non ho notizie”. Così Conte senza girarci attorno, sulla situazione infortuni in casa azzurra.

Nel corso dell’intervista, Conte afferma a gran voce: “Bisogna cercare di vincere la partita di oggi. Contro Il Verona siamo andati sotto ed abbiamo avuto la forza di reagire, è stato un peccato non averla vinta. Invece contro il Parma non abbiamo colto l’occasione. Tornare alla vittoria diventa importante oggi”

“Noi dobbiamo pensare a noi stessi e non guardare agli altri, cercando di ottimizzare le nostre risorse. Dovremmo indirizzare le cose laddove possiamo, dove invece non ci sarà possibilità non potremmo farci nulla”. Conclude così il tecnico leccese, in risposta alla domanda postagli sulla lotta scudetto e l’allungo dell’Inter in classifica.

 

