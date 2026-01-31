Conte a DAZN: “Lukaku sta accelerando, speriamo ritrovi presto la miglior condizione”

PUBBLICITÀ

Nel pre gara di Napoli-Fiorentina ha parlato Antonio Conte.

Le dichiarazioni di Conte a DAZN

“La scorsa gara e stata positiva ma non siamo stati premiati per lo sforzo prodotto in campo. Siamo rammaricati per essere usciti dalla Champions, ma siamo consapevoli di essere sulla strada giusta. A livello europeo e non solo ciò ci può portare ad avere grandi soddisfazioni anche volendo in futuro. Ce da trarne delle ottime indicazioni per un futuro migliore”. Così il tecnico leccese sulla delusione dello scorso mercoledì, quando gli azzurri nonostante la buona gara disputata sono stati eliminati dalla Uefa Champions League.

Conte si è poi soffermato sul recupero fondamentale di Lukaku, dichiarando: “Romelu ha avuto un brutto infortunio, ora sta accelerando e noi dobbiamo avere pazienza. Potremmo mettere partite amichevoli anche in settimana per fargli aumentare il ritmo di gara. Sappiamo che è un calciatore importante per noi come, sia come ragazzo che come uomo spogliatoio e mi auguro che possa continuare a migliorare”.