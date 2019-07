Controlli a tappeto nel centro di Giugliano, 10mila euro di multe e raffica di sequestri

Durante la serata di ieri i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno implementato i controlli nel centro cittadino, recentemente teatro di lamentele per la presenza di numerosi ragazzi che a bordo dei propri motoveicoli arrecavano disturbo agli avventori di alcuni locali di ristorazione ed intrattenimento. All’esito delle attività venivano elevate 15 contravvenzioni al codice della strada (soprattutto per il mancato uso del casco protettivo) per un totale di circa 10 mila euro e sequestrati e fermati amministrativamente 7 ciclomotori.