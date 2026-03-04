Controlli sulle bici e sui monopattini elettrici a Napoli, scattano i sequestri

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale ha svolto un’attività finalizzata al controllo della regolarità dei veicoli elettrici nel quartiere San Lorenzo. Gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale e dell’Unità Operativa San Lorenzo si sono avvalsi della collaborazione del personale della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha effettuato gli accertamenti tecnici tramite banco di prova velocità.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a verifica nove veicoli, risultati tutti non in regola. Per ciascuno è stato disposto il sequestro ed è stato applicato il fermo amministrativo.

Complessivamente, i controlli di polizia stradale effettuati hanno portato all’accertamento di 32 violazioni al Codice della Strada. Le infrazioni più ricorrenti sono state: circolazione senza copertura assicurativa obbligatoria, uso di ciclomotori non immatricolati o privi di targa e guida senza patente. I controlli sui veicoli elettrici, condotti periodicamente dalla Polizia Locale, hanno lo scopo di verificare che non circolino mezzi modificati per aumentarne la velocità, tutelando così la sicurezza di tutti gli utenti della strada.