Costantino Vitagliano parla della sua malattia: “Mi può esplodere l’aorta in qualsiasi momento”

Costantino Vitagliano è riapparso in televisione nel salotto di Storie al bivio, il programma condotto da Monica Setta su Rai2, ed è tornato a parlare delle difficoltà affrontate negli ultimi anni. La conduttrice ha subito incalzato l’ospite sulla sua malattia autoimmune, chiedendogli come stesse e se ci fossero delle novità sulle sue condizioni di salute, data anche la sua evidente perdita di peso. Vitagliano ha risposto così: “Ho perso 25 chili e sto cercando di riprenderli. Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita”. Il personaggio televisivo aveva già di chiarato in passato di soffrire di questa malattia, anche se alcuni fan non hanno creduto alla sua verità, ritendendola solo una strategia per tornare a far parlare di se. Al settimanale Dipiù, l’ex tronista aveva detto: “La gente continua dire che la mia malattia non esiste e che l’ho inventata per farmi pubblicità. Sono offeso, indignato. Sulla salute non si scherza e io sto male davvero: metterlo in dubbio è un atto vile. Tanto più che non ho bisogno di menzogne per avere visibilità”.

L’ospite ha quindi ripercorso le tappe della sua vita negli ultimi anni: ” Tutto è partito da questa infiammazione che fa allargare l’aorta addominale, se esplode posso morire in pochi secondi. Adesso sto bene, ho appena fatto la puntura in camerino, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci”. Il sex-symbol italiano, che dopo Uomini e Donne aveva avviato una carriera da Dj, era stato ospite qualche mese fa di Verissimo assieme alla compagna Dafne ed era tornato sulla sua malattia: Quando ti capitano queste cose cambia tutto, vedi le situazioni in un altro modo, tante volte mi sono chiesto ‘Perché a me?’, ma bisogna andare avanti. Faccio da cavia a quelle che sono le nuove sperimentazioni, faccio iniezioni di cellule staminali, hanno fermato ciò che si sta creando dentro di me. Questa infiammazione mi allargava l’aorta, con il tempo siamo arrivati a capire cosa fosse, stiamo cercando di tenerla a bada”.

Da Silvia Toffanin, la relazione tra Vitagliano e Dafne sembrava in salute, anche se ultimamente non si sa più nulla sulla loro situazione sentimentale. C’è chi pensa che il 51enne sia tornato single.

Dalla Setta l’ex tronista ha raccontato come è cambiata la sua vita anche prima della malattia, ricordando le sue origini di periferia: “Guadagnavo cifre da capogiro, ma non ho sofferto quando i tempi sono cambiati perché ho fatti tanti step, non sono esploso all’improvviso e vengo da una vita da sacrifici. Ho avuto la fortuna di poter aiutare i miei genitori, ma loro non erano abituati e quando sono morti ho scoperto che i soldi li mettevano tutti in banca. Mia mamma non è mai voluta andare via dalle case popolari perché lì c’era tutto il suo mondo”.