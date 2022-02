Covid in Campania, l’indice di contagio cresce nel weekend: il bollettino di oggi

Sono 3.578 i positivi al Covid del giorno in Campania su un totale di 34.006 test effettuati per un indice di contagio pari al 10,52%, in leggero aumento rispetto al 10% di ieri. Dei 34.006 esami 21262 sono antigenici e 12744 molecolari.

Otto le persone decedute nelle ultime 48 ore cui si aggiungono altre 5 vittime decedute in precedenza ma registrate ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 812. Cinquanta quelli occupati (-4 rispetto al dato di ieri). I posti letto di degenza occupati sono 796 (-34 rispetto a ieri). 3160 quelli disponibili. (ANSA).

Ieri la Campania è tornata in zona bianca

La Campania torna in zona bianca, calano contagi e ricoveri covid. Alla luce dei dati della cabina di regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre la nostra regione, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in bianca. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato del Ministero della Salute.