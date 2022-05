Elezioni S. Antimo, poker di candidati a sindaco: in corsa Cappuccio, Mazzocchella, Buonanno e Italia

Oramai le posizioni sono ufficiali: salvo sorprese dell’ultim’ora saranno 4 i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative a Sant’Antimo. Si tratta di Arcangelo Cappuccio, Massimo Buonanno, Giuseppe Italia e Nicola Mazzocchella. La lista civica FreeSantantimo sarà presente alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Il movimento politico, fondato dal Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e ispirato al suo modello amministrativo, appoggerà la coalizione guidata da Arcangelo Cappuccio sindaco. “Sant’Antimo vive uno dei momenti più drammatici della sua storia millenaria – dichiara Domenico Cacciapuoti, referente di FreeSantantimo – per il concatenarsi di una serie di drammatici accadimenti; lo scioglimento del Consiglio per condizionamento camorristico, l’inchiesta Antemio legata alla corruzione degli ambienti comunali e, in ultimo, la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune. Una bancarotta politica, morale e finanziaria che ha raso al suolo le basi amministrative e identitarie della nostra comunità. FreeSantantimo rappresenta una ventata d’aria fresca, energie nuove per una città, che deve essere capace di proiettarsi nel futuro. Sul modello di FreeBacoli del sindaco Josi Della Ragione, promuoveremo la rinascita della nostra città attraverso una decisa rigenerazione urbana. Sant’Antimo merita, inoltre, servizi adeguati e una fiscalità congrua. Per questo, unitamente all’associazione “Sant’Antimo Bene Comune” abbiamo individuato in Arcangelo Cappuccio, già sindaco di Sant’Antimo, il candidato capace di traghettare la città verso quella rinascita che da anni il popolo attende”.Sono entusiasta ed orgoglioso – dichiara il primo cittadino di Bacoli – che il modello amministrativo che stiamo attuando nella mia Città sia fonte di ispirazione per tanti gruppi locali. Sta nascendo una meravigliosa rete territoriale, basata sulle esperienze e sulle competenze di tanti cittadini attivi. L’ orizzonte del nostro progetto politico, però, va ben oltre il momento elettorale. Anche a Sant’Antimo saremo presenti anche e soprattutto dopo il voto. Ad Arcangelo e a tutto il gruppo di FreeSantantimo garantiremo il massimo supporto”.

Il Pd con Massimo Buonanno

A rompere gli indugi è anche il Partito Democratico che ha ufficializzato il suo candidato sindaco. Si tratta di Massimo Buonanno, il quale nel fine settimana ha fatto anche la sua prima uscita pubblica. A sostenere l’ex consigliere di maggioranza del Pd per ore anche 3 civiche, ma il fronte potrebbe allargarsi anche con altre liste. Nella coalizione ci sono Pd, Nuovo Pensiero Democratico, Popolari per Sant’Antimo e Voltiamo Pagina.

In campo anche Campania Libera con Nicola Mazzocchella

“La lista Sant’Antimo Libera, insieme alla coalizione con la quale ha scelto di scendere in campo per le prossime elezioni amministrative,rappresenta un insieme di energie, da sempre attive sul territorio al fianco dei cittadini, composta da volti nuovi, volti familiari, tanti volti perbene che rappresentano quella parte di politica sana che c’è sempre stata al fianco dei cittadini e che è ormai diventata un punto di riferimento e di fiducia per il paese.”- “Da sempre siamo stati promotori dell’ascolto e del confronto diretto con i cittadini, da sempre e non solo durante le elezioni abbiamo supportato e sostenuto il nostro paese.

Nella nostra coalizione troverete il viso di un amico, di un parente, di un professionista, di qualcuno che conoscete e di cui sapete di potervi fidare, perché anche dopo le elezioni sarà reperibile, perché un titolo non può cambiare la bontà d’animo; le promesse politicanti e la finta innovazione non ci rappresentano, nella nostra lista non troverete solo il nuovo che avanza ma anche l’esperienza che sostiene e consiglia.”-“ sicuramente ci saranno critiche, sicuramente verranno messe in giro falsità discreditanti, questo accade soprattutto quando non si vuole scendere a compromessi, perché di una bella confezione con scarso contenuto possiamo farne a meno, preferiamo scendere in campo senza maschere di falso perbenismo e mostrarci per ciò che siamo, dei comuni cittadini che vorrebbero migliorare le condizioni di vita del nostro paese; Un passo alla volta e con la collaborazione di tutta la cittadinanza, perché i politici non fanno miracoli da soli, i politici non sono maghi o santi, sono esseri umani e possono commettere errori ma hanno i mezzi e gli strumenti per poter rimediare, sta ad un buon politico saperli usare per il bene comune.

Ha ufficializzato la sua candidatura anche Giuseppe Italia, su cui potrebbero convergere diverse liste civiche, di ispirazione anche di centrodestra tra cui Agorà, Cittadini con Sant’Antimo, Sant’Antimo Punto e a capo e Nuova Sant’Antimo. ” Il futuro dei nostri figli dipende da noi, dalle nostre scelte. 𝗜𝗼 𝗵𝗼 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝗿𝗺𝗶 𝗮 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝘁𝗶𝗺𝗼 perché amo la mia terra, amo il suo popolo, amo stare tra la mia gente. Immedesimarmi nei suoi problemi. Ascoltarli, farmi carico delle aspettative. Chi mi conosce sa che alla base del mio operato politico è forte il senso di #Libertà. Libertà da Padrini e Padroni, anzitutto. Perché il segreto della felicità è, appunto, la #Libertà. Ma il segreto della #Libertà è il coraggio. Che voglio trasmettere a chi crede in un nuovo capitolo, che possiamo scrivere solamente insieme. Mettendo in campo le migliori professionalità del Paese e le sue menti #Libere.

Il voto si può ottenere in mille modi: con la minaccia, con la paura, con la clientela, con l’amicizia. Ma io non voglio il voto: voglio il consenso. Attorno alle nostre idee, affinché assieme – tutti assieme – possiamo sognare e lavorare alla Sant’Antimo del domani e alla terra che vogliamo, per le future generazioni. I treni che cambiano il nostro futuro esistono. Ma non si aspettano, si Governano”.