Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Covid in Campania: oggi il virus fa registrare 1.986 positivi su 21.943 tamponi molecolari esaminati, 142 in più di ieri con 1.061 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 9,05% dei test, un punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era all’8,02%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.346 sono asintomatici e 640 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA+++

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.986 (*)

di cui

Asintomatici: 1.346 (*) Sintomatici: 640 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 21.943

Tamponi antigenici del giorno: 7.889

​Deceduti Covid: 33 (**)​

Totale deceduti: 6.369

Guariti: 1.871

Totale guariti: 291.640

** 25 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Occupati: 137

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.462

*** Posti letto Covid e Offerta privata

Vaccini Covid a Napoli: centro mobile parte da Sanità, prime 600 dosi

“Con l’hub vaccinale mobile arriviamo in modo più diretto ai cittadini. Iniziamo in un rione storico della città come la Sanità, perché con il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani abbiamo creato una sinergia per arrivare a quante più persone possibili risiedano nei pressi dell’ospedale San Gennaro”.Così Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, presenta il truck dell’Asl che da stamattina sta vaccinando gli abitanti del Rione Sanità, in un ampio spazio parcheggio di fianco all’Ospedale San Gennaro.

Sono 600 i convocati al giorno del camion contornato da un’area di sosta prevaccinazione e un’area di attesa dopo la somministrazione. Le convocazioni andranno avanti fino a domenica pomeriggio, poi da lunedì ci sarà una nuova tappa di alcuni giorni nel quartiere di Ponticelli.