Cristiano Ronaldo paparazzato a Lisbona mentre usciva da uno splendido edificio di 20 piani. Secondo quanto riportato da Correio da Manha, infatti, il fuoriclasse della Juventus avrebbe acquistato, per 7,3 milioni di euro, uno dei 14 appartamenti extra-lusso situato in Rua Castilho, di fronte al Parco Eduardo VII. Sempre secondo il quotidiano lusitano, CR7 e la sua bellissima compagna, Georgina Rodriguez hanno curato ogni minimo dettaglio nel completamento dell’abitazione, aiutati da cinque decoratori d’interno.

La nuova villa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Il letto scelto da Cristiano Ronaldo, ad esempio, sarebbe stato così particolare da richiedere l’utilizzo di una gru per introdurlo all’interno dell’appartamento. Ma a stupire sarebbero anche gli alti soffitti e le grandi finestre, che rendono la casa estremamente luminosa. Ma non finisce qui. Il bagno, dotato di vasca idromassaggio, offre una spettacolare vista su Lisbona, mentre la terrazza può essere considerata il vero e proprio fiore all’occhiello, con tanto di piscina. Immancabile, poi, la palestra per Cristiano Ronaldo. Oltre ad una sala giochi, un cinema, una biblioteca, un ufficio e una grande camera per ognuno dei piccoli eredi.

Costi da ricchi

La madre di CR7 vorrebbe riportarlo a Lisbona

L’acquisto di un’abitazione, seppur così costosa, a Lisbona non dovrebbe essere un indizio sul futuro di Ronaldo. Il portoghese, infatti, ama passare del tempo in patria, vicino alla sua famiglia, quando ne ha l’occasione. D’altra parte, sua madre Dolores ha più volte fatto presente che le piacerebbe vedere CR7 chiudere la carriera dove tutto è iniziato, allo Sporting Lisbona. Durante i festeggiamenti per l’ultimo campionato vinto dai biancoverdi, ha anche promesso ai tifosi di provare a convincere il figlio a tornare in Portogallo già nella prossima stagione, ma Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto con la Juventus e il suo futuro non è ancora stato definito