Tragedia durante la diretta su Instagram, cuginetti morti mentre giocavano con la pistola

Una diretta su Instagram finita in tragedia negli Stati Uniti. Due cuginetti di 12 e 14 anni, mentre si riprendevano in ‘live’, si sono uccisi con una pisola. L’incidente sarebbe avvenuto durante una festa di compleanno, intorno alle 2 del pomeriggio. I due ragazzini, Paris Harvey, 12 anni, e Kuaron Harvey di 14 si erano ritirati in bagno e stavano facendo un video davanti allo specchio. Stando ad una ricostruzione della CBS News , è allora che per errore Paris ha esploso un colpo che ha colpito a morte la cugina Kuaron. Quando si è accorto dell’accaduto, sotto choc, il ragazzino si è sparato poco dopo.

La polizia di St. Louis ha definito l’evento un omicidio-sucidio, ma le indagini sono ancora in corso. La famiglia non è d’accordo: «Non è stato un omicidio. Non è stato un suicidio», ha detto alla polizia la madre di Paris, Shinise Harvey sotto shock: «E’ stato un tragico incidente. È successo».

«Non era una situazione in cui stavano litigando o qualcosa del genere », ha aggiunto Susan Dyson, la nonna della ragazza morta. «Stavano giocando con una pistola quando non avrebbero dovuto. Ovviamente non avrebbero dovuto farlo». La famiglia ha detto che i due cugini erano come “fratello e sorella” e andavano in giro insieme, facendo scherzi, rappando o facendo video.