L'Ema valuta la 'cura Ascierto', si attende l'ok per il farmaco anti covid

Dopo la raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, anche l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha iniziato la valutazione del tocilizumab. Si tratta di un farmaco usato per il trattamento di pazienti adulti ospedalizzati affetti da Covid in forma grave. Inoltre che stiano già ricevendo un trattamento con corticosteroidi e richiedono ossigeno extra o ventilazione meccanica. L’annuncio è stato dato dal medico napoletano Paolo Antonio Ascierto.

LA CURA CON IL TOCILIZUMAB, LA SPERANZA DI ASCIERTO

“Siamo stati sempre conviti della validità di questo approccio dopo averlo provato sul campo. Quando veniva utilizzato nella polmonite severa al momento giusto, con tempesta citochinica in atto ma prima della terapia intensiva, il beneficio era maggiore e nel giro di sole 24-48 ore. – scrive il dottor Ascierto sulla sua pagina – Ora ben venga l’autorizzazione ufficiale, anche se in Italia ci siamo già portati avanti rispetto all’Europa poiché con la legge 684 già viene usato e solo a Napoli, durante la prima ondata, sono stati trattati con tocilizumab circa 300 pazienti al Cotugno, grazie ai dottori Vincenzo Montesarchio e Roberto Parrella. Ora attendiamo il riscontro di EMA con grande soddisfazione e, come sempre, con cauto ottimismo!“.