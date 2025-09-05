Dalla salvezza con la primavera all’esordio in A, la favola di Antonio Vergara: “Sono seduto al banco e imparo”

PUBBLICITÀ

Antonio Vergara, gioiellino classe 2003 di proprietà del Napoli, ha esordito in prima squadra nella prima partita stagionale in Serie A contro il Sassuolo di Grosso. Proprio a riguardo, in particolare sul Mapei Stadium, il giovane azzurro si è espresso con tanta emozione nelle sue parole ai microfoni di Radio Crc: “Esordire con questa maglia è stata per me un’emozione unica. Immagino che qualsiasi ragazzo abbia come sogno di giocare per la propria squadra. Inoltre, esordire nello stadio dove ho giocato per 2 anni e dove mi sono rotto il crociato ha rappresentato una soddisfazione ancora maggiore. Significa che si può ripartire da dove si è caduti.”

Continua poi parlando del suo percorso nel settore giovanile e i momenti chiave vissuti in quest’ultimo: “L’azione in cui mi procuro il rigore del 3-2 contro la Fiorentina e sicuramente la salvezza miracolosa con la Primavera. Ho avuto un po’ di difficoltà ad arrivare fino a qui. Da bambino ero minuto, ero 1 metro e 40, non giocavo quasi mai: per me è stata dura, tante volte ho pensato di smettere. Sono felice ora di aver raggiunto questi primi obiettivi, ma non è stato facile. Per questo consiglio a chi magari sta iniziando il percorso come me dal settore giovanile di non mollare mai. Anche quando non ci credi più, bisogna trovare qualcosa per continuare a lavorare. Alcuni dei miei compagni attuali già li conoscevo, perché facevamo i ritiri insieme e mi allenavo qualche volta con loro. Mi sto trovando benissimo anche con i nuovi: sono molto legato a Lorenzo Lucca e a Buongiorno.”

Vergara: “Conte? Allenarsi con lui è un’esperienza incredibile!”

Ai microfoni di Radio Crc, Antonio Vergara ha poi spiegato la fondamentale importanza di Antonio Conte nel suo percorso di crescita: “Conte? È un vincente. Allenarsi con lui ed apprendere anche solo il suo modo di fare e di vivere la gara è un’esperienza incredibile. Dai miei compagni di reparto posso solo imparare. C’è De Bruyne, che ha giocato per anni al City, Frank, Scott, Lobo: sto facendo la scuola da loro, sono seduto al banco e imparo. Mi piace giocare più avanzato, però dentro al campo. Mi piace avere la libertà di andare a destra e a sinistra, piuttosto che avere i piedi sulla linea. Ma ovviamente sono a disposizione del mister: anche in porta, anche come terzino (ride ndr). La maglia azzurra per me è una seconda pelle. Giocare con questi colori significa “casa””.