PUBBLICITÀ

Pronti, via. Archiviata la storica stagione del quarto Scudetto, una nuova è già alle porte e il Napoli si prepara ad esordire in terra emiliana, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Prevista un’ondata azzurra che seguirà i campioni d’Italia in vista della proma trasferta della stagione.

E, proprio in occasione dell’esordio in campionato, Antonio Conte ha parlato nella prima conferenza stampa di stagione, toccando il tema Lukaku, soluzioni tattiche, calciomercato e, quindi, nuovi arrivi.

PUBBLICITÀ

Conte apre la stagione del Napoli: “Basta parlare, armiamoci! Assenza Lukaku non dovrà essere un alibi”

“Infortunio Lukaku? Sicuramente è un infortunio importante per un giocatore che ha un peso specifico nella squadra, però sappiamo che durante l’anno possono capitare questo tipo di situazioni così come nella scorsa stagione. Anche sul mercato può succedere. Ma questi ragazzi hanno dimostrato di poter far fronte a tutto. Non dobbiamo guardare dietro e recriminare e trovare alibi, dobbiamo trovare la soluzione come lo scorso anno che lo abbiamo fatto nelle difficoltà. Non ne ho parlato con i ragazzi dell’infortunio”.

“Ripetere lo scudetto? Non serve dire niente, ho un grande gruppo e sanno cosa fare. Ho rimarcato solo che storicamente che il Napoli non ha mai vinto due scudetti consecutivi. L’ultima volta con una squadra con Kvara, Osimhen e Zielinski è arrivata decima. Questo va impresso nelle menti di tutti. Si vince e si perde tutti e quindi dobbiamo essere equilibrati e pensare che sia difficile. Ci sono tante squadre attrezzate e noi dovremo fare del nostro meglio e dando una strada a tanti. Avendo vinto l’anno scorso abbiamo aperto orizzonti alle altre”.

Il possibile modulo del Napoli: “Modulo? In ritiro ne abbiamo provati molti, ci serve per trovare soluzioni. I ragazzi sono preparati anche se abbiamo costruito la squadra sul 4-3-3. Oggi con l’infortunio di Lukaku abbiamo una sola punta e quindi dobbiamo provare altro. Ma siamo pronti. Mercato? Non ne parlo!”

Il dualismo Meret-Milinkovic: “Dubbio in porta? Ne ho due bravi, e anche Nikita come terzo che è pronto. C’è un bel clima tra loro e io farò valutazioni di partita in partita. Mi fido ciecamente di loro”.

Sulla rosa costruita finora: “I giudizi non spettano a me, ci sono gli addetti ai lavori e sono più bravi di me. Non ho mai dato una valutazione e mai la darò. Dico solo che con quello che mi viene messo a disposizioni bisogna fare il massimo. L’anno scorso è stato così e io penso a ciò che ho oggi e ci lavoro”.

Gli arbitri parleranno dopo il var: “Gli arbitri che parleranno dopo la decisione al Var? Io ho parlato all’ottava giornata e anche gli arbitri mi hanno dato ragione, da me nessuna polemica a fine anno. Ben venga la trasparenza ed è ben accetta questa novità. Meno ombre ci sono e meglio è anche per gli arbitri. Loro sono tenuti a fare un lavoro duro e a prendere decisioni e andando di più al monitor e dovendo spiegare a tutti la decisione ci sarà una grande responsabilità e noi lo accetteremo”.

Senza Lukaku Napoli non favorito? “Abbiamo lo scudetto sulla maglia che ci mette tra i favoriti. Ma come ho detto questo non basta, dopo il terzo scudetto sono accaduti disastri e questo è un monito. Sia chiaro a tutto l’ambiente. Convivenza De Bruyne-McTominay? Va tutto definito e testato, oggi veniamo dopo un mese di lavoro ed è difficile dare dei giudizi. Non sono per le parole ma per i fatti. Parlare giusto per parlare non ha senso, lo farà il campo. Oggi dico che bisogna aspettare il campo e che inizino le partite poi faremo valutazioni”.

E infine: “Cosa mi intriga della Serie A? De Bruyne e Modric due grandi calciatori, non mi intriga dire che siamo favoriti. Parlerà il campo. Allegri? Torna un grande allenatore e la storia parla per lui. Campionato difficile ed equilibrato secondo me, è tornato anche Sarri. C’è Gasperini alla Roma che nella seconda parte ha fatto più punti di tutti. Anche Pioli che ha vinto lo scudetto col Milan. Armiamoci, ci sarà da combattere”.