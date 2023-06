“Dammi il ‘cinque” poi il pugno fatale al volto. Così è stato ucciso Fried: veniva picchiato da 9 mesi

A Pomigliano d’Arco in centinaia sono scesi in strada per rendergli omaggio. Una fiaccolata silenziosa, passando per i suoi luoghi, fino alla parrocchia

Alla fiaccolata, organizzata dal parroco della chiesa San Francesco, don Pasquale Giannino, c’erano tra gli altri, il vicesindaco di Pomigliano, Domenico Leone, oltre ad assessori e consiglieri comunali, i sindaci di Casalnuovo e Castello di Cisterna, il deputato Francesco Emilio Borrelli, ed un gruppetto di immigrati che nel 2011 condivideva l’albergo con il senzatetto pestato a morte nella notte tra domenica e lunedì.