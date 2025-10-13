PUBBLICITÀ
Daspo a parcheggiatore e furto di corrente, controlli della Municipale ad Afragola

raffica di multe della municipale
La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, nell’espletamento delle attività di controllo del territorio, in località Salicelle ha tratto in stato di fermo un cittadino per furto di energia elettrica. Il cittadino sfruttando il momento dei lavori in corso presso l’Istituto Europa Unita, senza alcuna autorizzazione utilizzava un cavo della corrente per caricare beni di sua proprietà in modo furtivo. Tempestivo l’intervento degli Agenti della Polizia Locale che hanno fermato il soggetto e lo hanno condotto presso il Comando per gli atti di rito. Il cittadino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e per essersi introdotto in una proprietà privata
senza autorizzazione

La Polizia Locale ha anche intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a sanzionare i comportamenti per il mancato rispetto delle norme contemplate dal CODICE DELLA STRADA. Agenti motomontati ed automontati con veicoli allestiti e civetta hanno fermato numerosi veicoli, nel corso delle attività di pattugliamento e relativo controllo documentale effettuato su tutto il territorio è stato emesso un DASPO URBANO a carico di un parcheggiatore abusivo, sono state ritirate n.16 patenti per guida con il cellulare, n.6 patenti perché scadute, sanzionati n.4 automobilisti per guida senza patente, n. 2 verbali per guida di motocicli senza casco, n.3 verbali per guida senza revisione, n.16 verbali per guida senza assicurazioni con relativo sequestro del veicolo. Il totale delle sanzioni elevate è di circa 50000,00 Euro.

