David porta in vantaggio la Juventus: Avvio sotto tono

PUBBLICITÀ

Troppa Juventus per il Napoli, le assenze sono pesantissime. La squadra di Spalletti chiude il primo tempo in vantaggio.

La rete del sorpasso bianconero

Dopo un avvio di forcing della Juventus con un palo colpito al 18esimo da Thuram, la Juventus trova il vantaggio al minuto 22 con Jonathan David.

PUBBLICITÀ

Tante disattenzioni da parte di Spinazzola che non sembra proprio quello di cui siamo abituati. L’esterno ex Roma è in ritardo sull’azione che ha portato la Juventus in vantaggio. Successivamente si dimentica della posizione e lascia Conceicao tutto solo a tu per tu con Meret, Il due a zero viene evitato solo da un salvataggio in extremis di Buongiorno sulla linea di porta.

L’episodio dubbio

Al minuto 38 ci sono due contatti molto rischiosi da parte della difesa juventina: parte un cross dalla destra e Bremer abbraccia vistosamente Hojlund trascinandolo a terra. Nella confusione finisce a terra anche Vergara in un contatto con Kalulu, per la squadra arbitrale è tutto buono, niente rigore.

Conte, in maniera sarcastica sorride e urla “Non lo vai neanche a vedere?” riferendosi al direttore di gara.

L’unico aspetto positivo

Tutto il Napoli sembra non riuscire a stare dietro ai bianconeri. Il centrocampo composto da McKennie, Locatelli e Thuram sta mettendo in grossa difficoltà gli azzurri.

Gli unici lampi di gioco vengono dati da Antonio Vergara, il classe 2003 è l’unico che sta impensierendo la Juventus con giocate di fino e tanta quantità.

Nel secondo tempo potrebbe vedere Giovane all’esordio con la maglia azzurra. Il fresco numero 23 può risollevare la squadra con una giocata delle sue.