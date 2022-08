Dazn sbarca su Sky, ma servirà comunque l’abbonamento: cosa bisogna sapere

Dazn e Tim hanno firmato l’accordo per la fine del loro rapporto di esclusiva: gli appassionati di calcio e sport dunque ora potranno vedere i contenuti su più piattaforme. Il colosso dello streaming si apre così a Sky con il potenziale approdo dell’app di Dazn su Sky Q (accordo che dovrebbe essere chiuso a breve). Dazn sarebbe così accessibile tramite il decoder, ma verrebbe anche creato un nuovo canale satellitare. Si aprirebbe così la possibilità di poter vedere le partite anche su Sky, la quale diverrebbe il distributore del campionato di Serie A.

Ma, attenzione, non si tratta di un ritorno al passato come quando due anni fa era possibile vedere Dazn per gli abbonati Sky su canale 209. Ma servirà avere l’abbonamento a Dazn per poter seguire tutti gli eventi sportivi della piattaforma. Solo che, secondo l’accordo di ieri, ora si potrà vedere l’app di Dazn anche su Sky Q.

L’app di Dazn potrà essere fruita anche attraverso altre piattaforme e non solo attraverso TimVision: “Tim è un partner strategico dal punto di vista tecnologico e di distribuzione sin dal nostro arrivo in Italia e continuerà ad esserlo” ha sottolineato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia. “La modifica dell’accordo tra Dazn e Tim permetterà un ulteriore ampliamento dell’accesso e ci consentirà di continuare a perseguire la nostra ambizione di offrire contenuti sportivi live e on demand a un numero sempre crescente di tifosi. In modo semplice, flessibile e innovativo. Vogliamo diventare la principale destinazione sportiva per i tifosi e incrementare il business”. Per Pietro Labriola, Ceo di Tim, “grazie a questo accordo, i costi dei contenuti del calcio potranno essere sostenuti da più piattaforme e si potrà raggiungere un sistema economicamente più sostenibile”.

Dazn aumenta il prezzo dei propri abbonamenti. La prima questione da tener conto per gli utenti è quella della visione a distanza. Nel caso in cui due dispositivi diversi si trovino nella stessa casa, e dunque collegati sulla stessa rete domestica, il prezzo è di 29,99 euro e dovrà essere sottoscritto un abbonamento “standard”. Nel caso in cui si voglia vedere un contenuto sportivo live su due dispositivi ‘a distanza’, e dunque non sulla stessa rete wifi, sarà invece necessario sottoscrivere un abbonamento “premium” al costo di 39,99 euro mensili. In entrambi i piani di abbonamento l’utilizzo corretto della contemporaneità sarà permesso per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico.